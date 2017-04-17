Автомобильный портал Motorpage
17 апр 2017

Ради мотоциклистов изменят ПДД

Ради мотоциклистов изменят ПДД
Автор фото: BMW Motorrad

Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов (курирует безопасность на дорогах) поручил профильным ведомствам (МВД, Минтрансу и правительству Москвы) проработать предложения, которые должны облегчить жизнь мотоциклистам

В частности Минтранс и правительство Москвы должны будут провести эксперимент по применению двойной стоп-линии на перекрестках. Первая будет предназначена для автомобилей, вторая, находящаяся от нее в 3-5 метрах впереди — для водителей двухколесных транспортных средств. По мнению экспертов, находящиеся между машин на светофорах мотоциклисты и велосипедисты подвергаются риску. В Москве будет выбран перекресток с интенсивным движением, где и будет нанесена двойная стоп-линия.

Кроме того, должно быть уточнено разрешение мотоциклистам движение между рядами. Сегодня они руководствуются нынешними ПДД, которые не запрещают находиться двум транспортным средствам в одной полосе, если имеется безопасный боковой интервал. Однако, последнее понятие никак не сформулировано, поэтому при ДТП виновными часто признают мотоциклистов.

Предполагается, что мотоциклистам разрешат движение между рядами на скорости до 40 км/ч, без маневрирования, с сохранением прямолинейного движения. А вот езду по левой обочине (такая существует, например на МКАД, мотоциклисты называют ее «мотополосой») и «вышивание змейкой» между рядами признают опасным вождением.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

Комментарии к новости

Последние новости

...

Genesis создаст конкурента Mercedes-Benz SL

17 апреля 2017
Honda CR-V 2017

Стали известны подробности о новой Honda CR-V для России

17 апреля 2017
Kia Rio 2018

Новый Kia Rio появится в России осенью

17 апреля 2017
Chery Tiggo 2 2017

Chery привезла в Россию новый кроссовер

17 апреля 2017
Citroen C5 Aircross 2017

Рассекречен новый кроссовер Citroen

14 апреля 2017
Volkswagen ID

Volkswagen привезет в Шанхай электрический кроссовер

14 апреля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Sandero Stepway - renault sandero stepway 2015 всеобщий любимец Тест драйв
17 апреля 2017

Renault Sandero Stepway
"Всеобщий любимец"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 в круиз!
Тест драйв
14 апреля 2017

Infiniti QX60
"В круиз!"
Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace - сравнительный тест mercedes-benz glc 250 coupe и jaguar f-pace 3.0. в поисках адреналина
Сравнительный тест
12 апреля 2017

Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace
"В поисках адреналина"
Porsche 911 Carrera GTS - porsche 911 gts 2018 въехать в рай
Тест драйв
10 апреля 2017

Porsche 911 Carrera GTS
"Въехать в рай"

Написано новостей:

1 8 6 5 3