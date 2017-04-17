Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов (курирует безопасность на дорогах) поручил профильным ведомствам (МВД, Минтрансу и правительству Москвы) проработать предложения, которые должны облегчить жизнь мотоциклистам

В частности Минтранс и правительство Москвы должны будут провести эксперимент по применению двойной стоп-линии на перекрестках. Первая будет предназначена для автомобилей, вторая, находящаяся от нее в 3-5 метрах впереди — для водителей двухколесных транспортных средств. По мнению экспертов, находящиеся между машин на светофорах мотоциклисты и велосипедисты подвергаются риску. В Москве будет выбран перекресток с интенсивным движением, где и будет нанесена двойная стоп-линия.

Кроме того, должно быть уточнено разрешение мотоциклистам движение между рядами. Сегодня они руководствуются нынешними ПДД, которые не запрещают находиться двум транспортным средствам в одной полосе, если имеется безопасный боковой интервал. Однако, последнее понятие никак не сформулировано, поэтому при ДТП виновными часто признают мотоциклистов.

Предполагается, что мотоциклистам разрешат движение между рядами на скорости до 40 км/ч, без маневрирования, с сохранением прямолинейного движения. А вот езду по левой обочине (такая существует, например на МКАД, мотоциклисты называют ее «мотополосой») и «вышивание змейкой» между рядами признают опасным вождением.