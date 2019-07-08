Ради выживания «Дервейсу» дали крупные льготы по налогам

Власти Карачаево-Черкесии приняли решение предоставить расположенному в Черкесске автозаводу «Дервейс» крупные налоговые льготы — это должно помочь предприятию возобновить работу

Парламент Карачаево-Черкесии принял проект регионального закона по освобождению местных предприятий автопрома от налога на имущество организаций сроком до 2023 года, об этом сообщил Минфин республики. «Дервейс» — это единственное предприятие автопрома в КЧР и оно имеет важное стратегическое и социальное значение для региона.

Как пояснили в министерстве, вследствие поддержки компании образуются выпадающие доходы консолидированного бюджета республики, которые составят порядка пятидесяти миллионов рублей в год. Компенсировать потери бюджета планируется после возобновления производства посредством поступлений по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц.