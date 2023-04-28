Radical обновила свой гоночный болид

Компания Radical, известная специализированными спорткарами для гоночных трасс, представила доработанную версию своей самой доступной модели SR1 с индексом XXR

Данное обновление можно считать едва ли не самым знаковым, так как на модель установили новый движок, который Radical создала своими собственными силами! На первый взгляд силовая установка может показаться скромной – еще бы, объем мотора 1.3 литра. Но, важно понимать, что инженерам компании удалось снять с него почти 200 лошадиных сил, а сухой вес машины – 480 килограмм, для такой массы вышеуказанной мощности хватит с лихвой.

Что касается дизайна, то от своего предшественника XXR отличается увеличенным передним сплиттером и характерным «плавником» за кокпитом.