Автомобильный портал Motorpage
28 апр 2023

Radical обновила свой гоночный болид

Radical обновила свой гоночный болид
Автор фото: фирма-производитель

Компания Radical, известная специализированными спорткарами для гоночных трасс, представила доработанную версию своей самой доступной модели SR1 с индексом XXR

Данное обновление можно считать едва ли не самым знаковым, так как на модель установили новый движок, который Radical создала своими собственными силами! На первый взгляд силовая установка может показаться скромной – еще бы,  объем мотора 1.3 литра. Но, важно понимать, что инженерам компании удалось снять с него почти 200 лошадиных сил, а сухой вес машины – 480 килограмм, для такой массы вышеуказанной мощности хватит с лихвой.

Что касается дизайна, то от своего предшественника XXR отличается увеличенным передним сплиттером и характерным «плавником» за кокпитом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новая Lada Granta попала в объективы шпионов

28 апреля 2023

Mercedes-Benz будет поставлять в Россию китайские грузовики

28 апреля 2023
Ford Focus

Новый Ford Focus едва не провалил «лосиный тест»

28 апреля 2023
Haval M6

В Россию едет бюджетный Haval

28 апреля 2023

Honda разработала кресла с подвеской

28 апреля 2023
Volvo XC90 2020 салон

Volvo приостановила продажи EX90

27 апреля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"
Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства
Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное
Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс»
Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"

Написано новостей:

3 2 9 1 3