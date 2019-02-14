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14 фев 2019

Ракетный крейсер Chevrolet

Ракетный крейсер Chevrolet

В данном случае под словом “ракетный” подразумевается двигатель, установленный под капотом американского внедорожника. На такое наименование он имеет полное право, ибо его мощность составляет целую тысячу лошадиных сих

Безусловно, и в базовом исполнении Chevrolet Tahoe обладает мощным мотором, который позволяет ему "наказывать" всяческих любителей “гонялок”, однако доработки от тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (SVE) из штата Нью-Джерси превратили автомобиль в настоящего монстра.

Прежде SVE раскочегаривала двигатели означенных внедорожников максимум до 811 л.с., но теперь доступен по-настоящему экстремальный апгрейд – 1 014 л.с. и 1 186 Нм! Причем осознание приходит после взгляда на показатели стандартного мотора, который выдает около 430 лошадиных сил.

Такие высокие цифры достигаются серьезным комплексом доработок. Базовый 6,2-литровый бензиновый V8 растачивается до 6,8 л и снабжается новыми компонентами, а именно высокопроизводительным механическим нагнетателем, коваными поршнями и коленвалом, оригинальными головками блока, новой топливной системой, новыми впускным и выпускным коллекторами.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , TopGear Russia

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