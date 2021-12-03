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3 дек 2021

Раскрыт производственный план АвтоВАЗа

Раскрыт производственный план АвтоВАЗа
Автор фото: фирма-производитель

В 2022 году АвтоВАЗ организует производство четырех моделей – обновленного седана Lada Vesta и нового семейства Logan!

Давайте для начала разберемся с «Вестами», если вы надеялись увидеть ее уже в феврале, то вынуждены вас огорчить – сроки начала продаж сдвинуты на май.  Первые «Логаны» покажут нам также в мае, а продажи начнутся еще позже -  в середине лета.

Как сообщают наши коллеги из Drom, новое поколение «Логанов» будет доступно в трех версиях – седан, хэтчбек (Sandero) и его кросс-версия (Sandero Stepway).  К сожалению, кросс-седана Logan Stepway был убран из линейки. 

Отметим, что третье поколение Логанов придет в Россию с турбированным двигателем TCe объемом 1,0 литра и мощностью 91 л.с. Это будет дебют линейки новых даунсайзинговых моторов Renault на ВАЗе, до этого TCe (в варианте 1.3) ставили только на кроссоверы. Интересно, что Lada Granta нового поколения, которая станет соплатформенником Logan, такой мотор не получит – только атмосферный двигатель 1.6.

При написании новости использовалась информация:
drom

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