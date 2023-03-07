Раскрыта информация о преемнике Lamborhini Aventador

Компания Lamborghini раскрыла официальную информацию о силовой установке преемника суперкара Aventador. Машина под кодовым индексом LB744 получит двигатель V12 и три электромотора.

Совокупная мощность превысит отметку в тысячу лошадиных сил, что является своеобразным рекордом для серийных машин Lamborghini. Надо отметить, что основные «силы» (около 800) приходятся на двигатель внутреннего сгорания. Электромоторы же развивают по сто лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь будет использоваться 8-ступенчатый робот.

Внешность преемника Aventador ранее раскрыли на официальных фотографиях. Судя по ним, глобальный стиль бренда не поменялся, однако появились новые интересные элементы дизайна, вроде сложных форм капота и заднего спойлера.