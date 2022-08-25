Автомобильный портал Motorpage
25 авг 2022

Раскрыта стоимость водородного Aurus Senat

Раскрыта стоимость водородного Aurus Senat
Автор фото: фирма-производитель

Стоимость роскошного водородного седана Aurus Senat, когда он поступит в продажу, может составить 36 миллионов рублей.

Конструкция автомобиля во многом унифицирована с обычным седаном Senat. Главное же отличие - силовая установка. В нашем случае - это два электрических двигателя, питание которых происходит за счет тока, полученного в результате химической реакции водорода. Газ, в свою очередь, хранится в специальных топливных ячейках.

К слову, вышеобъявленную цен назвали инсайдеры. Представители Aurus уже опровергли эту информацию, а заодно заявили, что конвейерные перспективы водородного Aurus достаточно туманны - прототипы построены для "обкатки" самой технологии.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi S4 TDI 2020 салон

Для Audi S4 разработали гигантский боди-кит

25 августа 2022

Hyundai и Kia предупредили своих клиентов о возгорании машин

25 августа 2022

В Австралии введут лицензии на мощные автомобили

24 августа 2022
Porsche Taycan

Взгляните на Porsche Taycan, который побывал в 14 странах

24 августа 2022

Франция активно поддерживает велосипедистов

24 августа 2022

Китайские автомобили захватывают каршеринг

24 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам
Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 1 4