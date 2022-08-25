Раскрыта стоимость водородного Aurus Senat

Стоимость роскошного водородного седана Aurus Senat, когда он поступит в продажу, может составить 36 миллионов рублей.

Конструкция автомобиля во многом унифицирована с обычным седаном Senat. Главное же отличие - силовая установка. В нашем случае - это два электрических двигателя, питание которых происходит за счет тока, полученного в результате химической реакции водорода. Газ, в свою очередь, хранится в специальных топливных ячейках.

К слову, вышеобъявленную цен назвали инсайдеры. Представители Aurus уже опровергли эту информацию, а заодно заявили, что конвейерные перспективы водородного Aurus достаточно туманны - прототипы построены для "обкатки" самой технологии.