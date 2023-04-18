Раскрыты характеристики базового BMW XM

Характеристики самой дешевой версии гибридного суперкроссовера BMW XM появились в Сети. BMW XM начального уровня с приставкой 50e появился на немецком сайте марки.

Итак, базовый XM будет гибридным. Силовая установка здесь создана на базе рядного шестицилиндрового мотора и электрического двигателя. Совокупная мощность 475 лошадиных сил. К сожалению, максимальная скорость автомобиля не уточняется, но известны характеристики разгона до сотни – 5.1 секунды по паспорту.

Несколькими днями ранее BMW представила 748-сильную модификацию XM, которая получила приставку Label Red к названию. Такой гибрид тратит на разгон до 100 километров в час 3,8 секунды.