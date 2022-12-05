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5 дек 2022

Раскрыты комплектации нового ГАЗ «Соболь NN»

Раскрыты комплектации нового ГАЗ «Соболь NN»

На официальном сайте Группы ГАЗ опубликованы стоимость нового фургона «Соболь NN» в двух вариантах исполнения и некоторые детали комплектаций. Ценник на автомобиль начинается с отметки в 2695000 рублей.

Что касается комплектации, то уже в базе машину оснастят светодиодными фарами, также станут доступны датчики дождя и света. В оснащение «Соболь NN» войдут ещё и дисковые вентилируемые тормоза всех колёс, системы ABS и EBD и задние парктроники.

В зависимости от версии в микроавтобусе может появиться кондиционер, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном.  Что касается силовых установок, то на первое время под капотом расположится 106-сильный бензиновый мотор, объемом 2.7 литра.  Чуть позже инженеры станут устанавливать турбо-дизель Cummins.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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