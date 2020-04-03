Раскрыты новые адреса камер в Подмосковье

Передвижные комплексы фотовидеофиксации переместили на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог Подмосковья

В Подмосковье передвижные комплексы фотовидеофиксации ежемесячно меняют место дислокации. Власти МО опубликовали список участков Подмосковных дорог, где с апреля будут работать такие камеры. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объяснили, что комплексы переместили на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог.

«Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году. Для удобства автомобилистов ежемесячно публикуется также список передвижных комплексов», — рассказали в ведомстве. К слову, в МВД России хотят изменить подход к обозначению дорожных камер. Соответствующий законопроект опубликован на правительственном портале regulation.gov.ru. Документ предполагает введение нового формата для дорожного знака, предупреждающего о фотовидеофиксации. Он должен заменить собой действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне).