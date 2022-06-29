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29 июн 2022

Раскрыты спецификации первого российского электрического грузовика

Раскрыты спецификации первого российского электрического грузовика
Автор фото: фирма-производитель

Перед вами Kangaroo Electro J2-P – российская модель, которая, на самом деле, таковой не является.

Да, машину разработали в Китае, однако у нас уже локализовали производство машины – в Калужской области. Сообщается, что у импортера уже есть и дилерская сеть, пусть и не слишком большая – всего шесть центров (в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Белгороде и Уфе). Согласно сертификационным документам, машину будут производить в четырех модификациях - шасси, бортовая платформа, обычный и рефрижераторный фургоны. 

Что касается технических характеристик, то мотор здесь не слишком мощный – всего шесть лошадиных сил. Батарею можно выбрать: на 80 или 170 километров автономности. Увеличить запас хода можно, заказав на крышу фургона солнечную панель. Она восполнит часть затраченной энергии.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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