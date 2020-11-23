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23 ноя 2020

Раскрыты сроки премьеры Audi Q5 e-tron и Porsche Macan EV

Раскрыты сроки премьеры Audi Q5 e-tron и Porsche Macan EV

Volkswagen Group рассказала инвесторам о планах на ближайшие годы. Документ с презентации оказался в распоряжении румынского издания Automarket

Среди прочего, из него следует, что в 2022 году состоится рыночный дебют не только электрического фургона Volkswagen ID. Buzz, о чем уже сообщалось ранее, но и двух электрических вседорожников – Audi Q5 e-tron и Porsche Macan. Топливные Q5 и Macan построены на одной платформе, и, скорее всего, родство сохранится и в случае с электромобилями. При этом следует понимать, что речь идет не о вариациях на тему нынешних машин с ДВС, а о совершенно самостоятельных моделях. В их основу ляжет архитектура Premium Platform Electric (PPE), которую партнеры анонсировали еще в 2017 году.

В начале 2018-го сообщалось о разработке трех семейств, в каждом из которых будут электромобили обоих марок. При этом Porsche отвечает за одну линейку, а Audi – за две. Премьера первых электромобилей на PPE намечалась на конец 2021 года – не исключено, что это будут как раз Audi Q5 e-tron и Porsche Macan. При этом бензиновые кроссоверы к тому времени никуда не денутся: их будут продавать параллельно с электрическими, варьируя товарные линейки в зависимости от того, насколько тот или иной рынок готов к переходу на электрокары.

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