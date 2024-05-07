Рассекречен богатый интерьер китайского Denza Z9 GT от BYD и Mercedes-Benz

В интернете появились шпионские изображения интерьера нового электрического хэтчбека Denza Z9 GT, который будет производиться китайским концерном BYD совместно с Mercedes-Benz. Ожидается, что презентация состоится уже в этом месяце

Судя по фотографиям, автомобиль получит широкий центральный экран мультимедийной системы и дополнительный дисплей для переднего пассажира. Цифровая приборная панель перед водителем также имеется. Однако подобное мы уже много раз видели. Привлекают внимания все же материалы отделки, которые выделяются рядом хромированных вставок, а также ручкой селектора КПП, сделанной в виде кристалла. На первый взгляд, дизайнеры постарались убрать все физические кнопки, оставив при этом "горячие" клавиши, стилизованные под рубины, на центральном тоннеле.

Известно, что Denza Z9 GT получил электрическую силовую установку, которая состоит из трёх моторов. Один спереди мощностью 313 л.с. и два сзади на 326 л.с. каждый. Суммарная мощность - 965 л.с. Заявленная максимальная скорость - 240 км/ч. Ёмкость аккумулятора и запас хода пока не рассекречены.