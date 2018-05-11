Несмотря на то, что облик седана Aurus «Сенат», лимузина Aurus «Сенат-лимузин» и минивэна Aurus «Арсенал» из проекта «Кортеж» уже рассекречен, интерьер машин до сегодняшнего дня оставался тайной за семью печатями.

Но в сети появилась первая фотография салона седана «Сенат», сделанная во время сборки машины в спеццеху НАМИ. На фотографии, опубликованной в паблике RCI социальной сети «ВКонтакте», заметно, что создатели решили позаимствовать некоторые решения у других автопроизводителей, но есть и самобытные элементы.

Приборная панель у Aurus «Сенат» полностью цифровая и визуально объединена под одним стеклом с широкоформатным экраном информационно-развлекательной системы. Точно такое же решение применяется на Mercedes-Benz S-класса, да и вообще не исключено, что этот узел полностью позаимствован у немцев. Зато мультируль самобытный: он двухспицевой с металлической табличкой с названием бренда внизу.

На центральной консоли ниже экрана мультимедийной системы находятся узкие дефлекторы системы вентиляции, разделенные стрелочными часами. Ниже находится блок управления климат-контролем. Селектор АКП у «Сената» привычный и размещен на широком центральном тоннеле. Правее него находятся две «шайбы». Одна из них заведует управлением мультимедией, а вторая, по всей видимости, переключением режимов ездовой электроники.

Официально машины будут рассекречены на Московском международном автосалоне в конце августа этого года.

