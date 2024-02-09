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9 фев 2024

Рассекречен электрический спортивный кроссовер Abarth 600е

Рассекречен электрический спортивный кроссовер Abarth 600е
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская марка Abarth поделилась изображениями нового электрического кроссовера 600е. Автомобиль официально представят в ближайшее время

Отметим, что в основу данной модели лег кроссовер Fiat 600, который дебютировал летом прошлого года. Пока Abarth 600е представлен только в одном виде и это лимитированное исполнение Scorpionissima в фиолетовом цвете под названием Hypnotic Purple. Всего планируется выпустить 1949 экземпляров.

В отличии от стандартного “шестисотого”, автомобиль отличается наличием массивных бамперов, развитым спойлером над дверью багажника и новыми 20-дюймовыми колесными дисками. При этом шины, как утверждает компания, гоночные, которые прошли все испытания на трассе Формулы-Е. Если говорить простыми словами, итальянцам удалось сделать из достаточно миловидного Fiat 600, автомобиль с “характером”. Интерьер пока держится в секрете, но вероятно, что там осталось все на прежних местах.

О силовой установке информации также пока мало. Известно только, что Abarth 600е оснащен одним электромотором мощностью 237 л.с. Это на 81 л.с. больше, чем у стандартной электрической версии 600е. Привод соответственно будет тоже передним.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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