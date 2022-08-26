Рассекречен первый электрический седан Toyota

Вторым электромобилем Toyota в серии bZ станет седан D-класса под названием bZ3. В сети его уже успели охарактеризовать электрической «Камри».

Приоритетным рынком для новой модели станет «Китай». Как сообщает местный Минпромторг, автомобиль будет предложен лишь в заднеприводной конфигурации с одним единственным двигателем. Зато мощность в зависимости от комплектации будет разниться - 184 или 245 лошадиных сил.

Электричество предполагается хранить в литий-железо-фосфатных аккумуляторах, поставки которых возьмёт на себя концерн BYD. Сборка же машины будет налажена на совместном предприятии FAW-Toyota.