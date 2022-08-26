Автомобильный портал Motorpage
26 авг 2022

Рассекречен первый электрический седан Toyota

Рассекречен первый электрический седан Toyota
Автор фото: фирма-производитель

Вторым электромобилем Toyota в серии bZ станет седан D-класса под названием bZ3. В сети его уже успели охарактеризовать  электрической «Камри».

Приоритетным рынком для новой модели станет «Китай». Как сообщает местный Минпромторг, автомобиль будет предложен лишь в заднеприводной конфигурации с одним единственным двигателем. Зато мощность в зависимости от комплектации будет разниться  - 184 или 245 лошадиных сил.

Электричество предполагается хранить в литий-железо-фосфатных аккумуляторах, поставки которых возьмёт на себя концерн BYD.  Сборка же машины будет налажена на совместном предприятии FAW-Toyota.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Audi официально объявила об участии в гонках «Формулы-1»

26 августа 2022
Niva Travel

Lada запустила продажи Niva Travel

26 августа 2022

Представлен Lamborghini Urus от ателье G-Power

25 августа 2022
Kia EV6 (2022) вид сбоку

Раскрыта конфигурация российского Kia EV6

25 августа 2022

Koenigsegg увеличит тираж своего самого популярного суперкара

25 августа 2022

Раскрыта стоимость водородного Aurus Senat

25 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам
Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 2 3