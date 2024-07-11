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11 июл 2024

Рассекречены некоторые технические характеристики Lynk & Co Z10

Рассекречены некоторые технические характеристики Lynk & Co Z10

Компания Lynk & Co готовит к дебюту новую модель. Это будет электрический седан под названием Z10. Автомобиль уже прошел стадию проверки у соответствующего китайского регулятора. Продажи стартуют в августе.

Точные габариты седана: 5028/1966/1468 мм., при колесной базе в 3005 мм. Автомобиль отличается стильным дизайном, оформленном в стилистике актуальных моделей бренда. По крайней мере, его будет трудно отличить от  Lynk & Co 07 EM-P. Отмечается, что коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,198 Cd. В салоне ничего революционного нет. Здесь преобладает минимализм, который подчеркивается отсутствием каких-либо физических кнопок. По центру передней панели расположился крупный экран мультимедийной системы, а перед водителем узкая цифровая “приборка”. Мультируль приплюснут в нижней части.

Стандартная версия оснащена одним электромотором мощностью 272 л.с. Ей положена батарея емкостью 71 или 95 кВт*ч в зависимости от комплектации. Запас хода - 602 и 766 км соответственно. Версия подороже получила электродвигатель мощностью 422 л.с. и батарею на 95 кВт*ч. Запас хода в этом случае составит 806 км. Для полноприводной модификации к 422-сильному мотору добавили электродвигатель мощностью 367 л.с. У нее также 95-киловаттная батарея, а запас хода составляет 702 км. Ранее отмечалось, что Lynk & Co Z10 способен за 15 минут зарядки “заправиться” на 573 км дальности хода.

При написании новости использовалась информация:
Autohome

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