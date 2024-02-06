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6 фев 2024

Рассекречены технические характеристики Lynk & Co 07

Рассекречены технические характеристики Lynk & Co 07
Автор фото: фирма-производитель

В интернете были опубликованы технические характеристики нового гибридного седана Lynk & Co 07. Автомобиль должен дебютировать на рынке уже в ближайшие пару месяцев

В основе конструкции автомобиля лежит платформа CMA Evo и как стало известно, автомобиль получит идентичную силовую установку кроссовера Lynk & Co 08. В ее основе находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с и 225 Нм крутящего момента. Мощность электромотора пока не раскрывается, но на “восьмерке” он выдает 218 л.с. и 350 Нм. Емкость аккумулятора - 18,99 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 102 км.

Также стали известны и точные габариты автомобиля: 4827/1900/1480 мм., при колесной базе в 2843 мм. Для сравнения, “семерка” будет на 143 мм длиннее младшего седана Lynk & Co 03. В плане дизайна новый гибрид по стилю будет сопоставим с другими моделями бренда. Это выражается в оформлении узких светодиодных фар, которые вытягиваются по длине капота. Покупателям будут предложены четыре варианта колесных дисков размерностями 235/45 R18 или 245/40 R19. Салон будет иметь 5-местную компоновку сидений, но изображений интерьера пока нет.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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