Размер штрафа будут высчитывать по стоимости автомобилей

В ЦОДД предложили увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения, а заодно дифференцировать их в зависимости от стоимости машины нарушителя

За основу предлагается взять европейский опыт, но переработать его под отечественную реальность. О чем речь? Дело в том, читатели Motorpage, что во многих странах размер штрафа высчитывается, исходя из размеров заработной платы нарушителя. Однако в ЦОДД заявили, что у нас эта система работать не будет, а значит надо ее модернизировать.

Причины? Оказывается, у нас в России есть много нарушителей, которые не имеют работы, но обладают дорогим автомобилем. Соответственно наказание надо привязать к стоимости той самой машины, на которой было совершено нарушение.