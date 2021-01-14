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14 янв 2021

Размер штрафа будут высчитывать по стоимости автомобилей

Размер штрафа будут высчитывать по стоимости автомобилей

В ЦОДД предложили увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения, а заодно дифференцировать их в зависимости от стоимости машины нарушителя

За основу предлагается взять европейский опыт, но переработать его под отечественную реальность. О чем речь? Дело в том, читатели Motorpage, что во многих странах размер штрафа высчитывается, исходя из размеров заработной платы нарушителя. Однако в ЦОДД заявили, что у нас эта система работать не будет, а значит надо ее модернизировать.

Причины? Оказывается, у нас в России есть много нарушителей, которые не имеют работы, но обладают дорогим автомобилем. Соответственно наказание надо привязать к стоимости той самой машины, на которой было совершено нарушение.

При написании новости использовалась информация:
Федеральное агентство новостей

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