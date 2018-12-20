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20 дек 2018

Разметка с вибрацией

Разметка с вибрацией

Для повышения безопасности дорожного движения на дорогах нескольких регионов страны появится специальная шумовая разметка, которая должна уберечь водителя от выезда на встречную полосу

Принцип работы такой разметки достаточно прост. Как только автомобиль на нее наезжает, из-за специального покрытия начинаются вибрации, что и становится сигналом для водителя. Наносить подобную разметку предполагается в тех местах, где невозможно установить барьер или тросовое ограждение.

Эксперимент по введению новой разметки стартует в следующем году. Ожидается, что нововведение будет протестировано на трассах М-7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, М-5 «Урал» в Уральском регионе, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш» в Сибири. Представители Росавтодора особенно отмечают трассы Южного и Северо-Кавказского федерального округа, так как на местных дорогах присутствует очень большое количество однополосных участков и горных серпантинов.

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При написании новости использовалась информация:
Газета.ру, РБК

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