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20 апр 2022

Для сотрудников ГИБДД разработали методичку по выявлению пьяных водителей

Для сотрудников ГИБДД разработали методичку по выявлению пьяных водителей

В России подготовили единое пособие для сотрудников ГИБДД по выявлению водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения — над учебником работали Научный центр безопасности дорожного движения и консилиум врачей-наркологов

По каким признакам предлагается выявлять пьяниц-нарушителей. Выделяют четыре основных признака. Первый – «виляние» в пределах полосы. Второй – движение с выключенными световыми приборами. Третий - движение с очень низкой скоростью.  Четвертый – плохая реакция на сигналы светофора.

Также эксперты сообщают, что нетрезвые водители, часто завидев экипаж ДПС, начинают вести себя подчеркнуто аккуратно. Отметим, что в методичке приводится и статистика по маркам автомобилей, на которых выявляют нетрезвых водителей: ВАЗ — 28% случаев, Toyota — 11%, Hyundai — 6%.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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