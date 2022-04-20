Для сотрудников ГИБДД разработали методичку по выявлению пьяных водителей

В России подготовили единое пособие для сотрудников ГИБДД по выявлению водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения — над учебником работали Научный центр безопасности дорожного движения и консилиум врачей-наркологов

По каким признакам предлагается выявлять пьяниц-нарушителей. Выделяют четыре основных признака. Первый – «виляние» в пределах полосы. Второй – движение с выключенными световыми приборами. Третий - движение с очень низкой скоростью. Четвертый – плохая реакция на сигналы светофора.

Также эксперты сообщают, что нетрезвые водители, часто завидев экипаж ДПС, начинают вести себя подчеркнуто аккуратно. Отметим, что в методичке приводится и статистика по маркам автомобилей, на которых выявляют нетрезвых водителей: ВАЗ — 28% случаев, Toyota — 11%, Hyundai — 6%.