Разработан механизм легальной продажи красивых номеров

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, позволяющего гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг

Уже подготовлен документ, где прописан порядок предварительного резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями». Граждане получат право через портал госуслуг зарезервировать за собой номер с привлекательным сочетанием букв и цифр. В свою очередь конкретные комбинации (и повышенные пошлины за них) пропишут в Налоговом кодексе.

Интересно, что каждый регион будет вправе повышать или понижать установленный в Налоговом кодексе размер пошлины, используя его как начальную цену при проведении торгов. Конкурсы будут длиться 30 дней, один гражданин сможет участвовать в торгах не более пяти раз одновременно. Остальные детали установят в региональных законах и нормативных актах. 50% поступлений от уплаты госпошлины будет перечисляться в региональный бюджет. Требования к операторам электронных площадок по продаже автономеров до 1 июня 2020-го установит Минфин России. Окончательно процедура будет закреплена специальным постановлением, которое представят в начале следующего года.