Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2020

Разработан механизм легальной продажи красивых номеров

Разработан механизм легальной продажи красивых номеров

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, позволяющего гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг

Уже подготовлен документ, где прописан порядок предварительного резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями». Граждане получат право через портал госуслуг зарезервировать за собой номер с привлекательным сочетанием букв и цифр. В свою очередь конкретные комбинации (и повышенные пошлины за них) пропишут в Налоговом кодексе.

Интересно, что каждый регион будет вправе повышать или понижать установленный в Налоговом кодексе размер пошлины, используя его как начальную цену при проведении торгов. Конкурсы будут длиться 30 дней, один гражданин сможет участвовать в торгах не более пяти раз одновременно. Остальные детали установят в региональных законах и нормативных актах. 50% поступлений от уплаты госпошлины будет перечисляться в региональный бюджет. Требования к операторам электронных площадок по продаже автономеров до 1 июня 2020-го установит Минфин России. Окончательно процедура будет закреплена специальным постановлением, которое представят в начале следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новые правила медосмотра для водителей: дата решения названа!

20 января 2020

Nissan может подружиться с Honda

20 января 2020

Nissan 370Z – преемнику быть!

17 января 2020

Про побег Карлоса Гона снимут фильм

17 января 2020
BMW 3-Series 2019

Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали гибридами

17 января 2020

В Москве могут изменить тарифы на самых загруженных парковках

17 января 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru XV - subaru xv tokyo 2019 знает, на какие точки нажимать Тест драйв
18 января 2020

Subaru XV
"Subaru XV Tokyo знает, на какие точки нажимать"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"
Chery Tiggo 4 - каким стал chery tiggo 4 2020 с «роботом»
Тест драйв
09 января 2020

Chery Tiggo 4
"Каким стал Chery Tiggo 4 с «роботом»"
Mercedes-Benz X-Class - и черный-черный mercedes-benz x-class x 350 d 4matic at7 2018
Тест драйв
04 января 2020

Mercedes-Benz X-Class
"И черный-черный Mercedes-Benz X-Class…"

Написано новостей:

2 5 0 4 1