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24 авг 2022

Разработана система автоматической уборки мусора в автомобиле

Разработана система автоматической уборки мусора в автомобиле

Концерн GM подал патентную заявку на автомобильный пол, который будет сам чистить себя от грязи и мусора.

Американские инженеры называют свое изобретение очень важным для мира автономного транспорта. Главная концепция - использование данного агрегата в различных беспилотных такси, ведь создатели беспилотников порой просто не задумываются о том,  а каким-образом поддерживать чистоту в салоне с постоянным пассажиропотоком.

Механизм же самоочищающегося пола от GM сравнительно прост - все реализовано по принципу беговой дорожки - покрытие само «уедет», а на смену ему придет новое. Весь же мусор будет убран в специальный резервуар.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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