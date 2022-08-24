Разработана система автоматической уборки мусора в автомобиле

Концерн GM подал патентную заявку на автомобильный пол, который будет сам чистить себя от грязи и мусора.

Американские инженеры называют свое изобретение очень важным для мира автономного транспорта. Главная концепция - использование данного агрегата в различных беспилотных такси, ведь создатели беспилотников порой просто не задумываются о том, а каким-образом поддерживать чистоту в салоне с постоянным пассажиропотоком.

Механизм же самоочищающегося пола от GM сравнительно прост - все реализовано по принципу беговой дорожки - покрытие само «уедет», а на смену ему придет новое. Весь же мусор будет убран в специальный резервуар.