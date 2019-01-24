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24 янв 2019

Реформа экзаменов ГИБДД подверглась критике

Реформа экзаменов ГИБДД подверглась критике

Негатив посыпался со стороны  Министерства экономики, куда проект реформы был отправлен на проверку. Сами замечания появились по причине увеличения временных затрат на прием практического экзамена

Минэкономики вынесло отрицательное заключение на проект постановления правительства, вводящий объединенный экзамен по вождению вместо «города» и «площадки». Чиновники считают, что если сейчас каждый экзамен сдается и пересдается отдельно, то в случае объединения при ошибках надо будет заново проходить единый тест целиком, следовательно, нагрузка на инспекторов вырастет, а общее число пересдающих станет больше.

Также в Минэкономики считают, что некоторые упражнения в городских условиях выполнять практически невозможно, в особенности, это касается грузового транспорта. Кроме того, в результате реформы автошколы могут столкнуться с серьезным уменьшением финансовых потоков по причине неиспользования автодромов.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Коммерсант

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