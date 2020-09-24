Реформа техосмотра одобрена правительством

Скоро вступят в силу новые правила проведения технического осмотра автомобилей. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин

Что подразумевает под собой данная реформа? Два основных пункта - вводятся обязательная фотофиксация автомобиля во время процедуры ТО и оформление диагностических карт в электронном виде с цифровой подписью. Контроль за проведением техосмотра будет возложен на МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА). МВД займется слежением за соблюдением правил. РСА — за соблюдением требований к характеристикам и перечню средств диагностики, программному обеспечению, средствам фотофиксации, помещениям, в которых проводится ТО.

Операторы техосмотра также обязаны раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации.Предполагается, что усиленный контроль за ТО позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили. Кроме того, закон поможет искоренить мошенническое оформление диагностических карт.