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15 ноя 2018

Реформа техосмтора получила одобрение Госдумы

Реформа техосмтора получила одобрение Госдумы

Госдума в первом чтении одобрила два законопроекта в отношении техосмотра автомобилей. Первый из них связан с диагностическими картами, а второй предназначен для станций техобслуживания

Штраф в 2000 рублей. Именно такая мера будет применяться за управление автомобилем без диагностической карты. Напомним, что она предполагает  подтверждение соответствия автомобиля нормам безопасности. Что характерно, наказание может иметь суточный период, т.е. нарушение (если оно не было исправлено) можно фиксировать ежедневно. Предполагается, что проверка наличия диагностической карты будет осуществляться камерами видеофиксации. Видимо, автомобили будут пробиваться по базе данных.

Второй законопроект, рекомендованный Госдумой к принятию - поправки к ст. 171 «Незаконное предпринимательство» УК РФ. Речь идет о случаях, когда у операторов техосмотра нет специальной аккредитации и, как следствие , они занимаются незаконной деятельностью. В этом случае на них смогут наложить штраф до 300 тыс. руб. либо даже арестовать на срок до полугода ответственных за ТО сотрудников.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Авто@mail.ru

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