Регионам развязали руки в ремонтировании дорог и развитии интеллектуальной инфраструктуры

С 30 июня в России начал действовать обновленный приказ Минтранса, который расширяет перечень работ, финансируемых в рамках ремонта и содержания автомобильных дорог. Новые правила позволяют регионам направлять бюджетные средства не только на восстановление дорожного полотна, но и на развитие современной дорожной инфраструктуры

Теперь при капитальном ремонте дорог в смету можно включать установку и монтаж элементов интеллектуальных транспортных систем, включая камеры видеонаблюдения и детекторы транспортных потоков.

Во время обычного ремонта дорожники получили право восстанавливать электронные дорожные знаки с динамически изменяемой информацией. При выполнении работ по содержанию дорог допускается замена дорожных метеодатчиков и камер, ремонт ограждений на путях миграции животных, а также восстановление систем освещения мостов и путепроводов.

Еще одним важным изменением стала возможность использовать средства на содержание для улучшения состояния грунтовых дорог. Теперь их разрешено выравнивать с добавлением щебня и гравия. Такая мера особенно актуальна для регионов с большой долей грунтовых дорог.

В Минтрансе пояснили, что обновление классификатора связано с развитием технологий в дорожной отрасли, появлением новых видов работ и необходимостью устранить существовавшие правовые пробелы. Ранее отсутствие некоторых видов работ в перечне нередко становилось причиной претензий со стороны контрольных органов, которые признавали подобные расходы нецелевыми.

В ряде регионов уже положительно оценили изменения. В Воронежской области отметили возможность восстанавливать элементы водоотвода, светофоров и электрооборудования в рамках ремонта. В Кировской области особое значение придают новым правилам содержания грунтовых дорог, поскольку они составляют более половины местной дорожной сети.

По данным Минтранса, общая протяженность автомобильных дорог в России составляет 1,58 млн км. Из них около 1 млн км приходится на местные дороги, 502 тыс. км на региональные и межмуниципальные, а еще 66 тыс. км на федеральные трассы. Общий объем дорожных фондов на 2026 год запланирован на уровне 2,6 трлн рублей, при этом уже освоено около 40% выделенных средств.