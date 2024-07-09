Новый регламент будет действовать с 1 марта 2025 года. Нововведение касается не только постановки автомобиля на учет, но также его перерегистрации на нового владельца. Можно будет сразу снять автомобиль с учета в ГАИ при оформлении договора купли-продажи на “Госуслугах”. Отметим, что актуальное законодательство запрещает это делать без наличия полиса ОСАГО.

Помимо этого поправки разрешают снятие с регистрации в ГАИ по заявлению владельцев автомобилей, которые были угнаны, а также запрещают постановку на учет, если владелец не оплатил утилизированный сбор на автомобиль, ввезенный из-за границы, в течение необходимого срока.