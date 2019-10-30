Регистрация тюнинга будет доступна в МФЦ

С 5 ноября получить разрешение на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей можно через многофункциональные центры (МФЦ)

Согласно распоряжению правительства, перечень услуг, предоставляемых через МФЦ, пополнен двумя пунктами: выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства; выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Важно заметить, что автомобилисты смогут выбрать место оформления и получения соответствующей государственной услуги независимо от места жительства или пребывания.

Напомним, что новые правила легализации тюнинга вступили в силу 1 июня 2019 года. Согласно регламенту, автомобилист должен обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию, чтобы подтвердить возможность изменений в конструкции. Затем он отправляется в ГИБДД либо МФЦ за разрешением. После этого владелец автомобиля устанавливает оборудование в автосервисе, проверяет его в лаборатории и снова возвращается в ГИБДД/МФЦ. Затем он получает свидетельство о регистрации с описанием всех изменений.