Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2019

Регистрация тюнинга будет доступна в МФЦ

Регистрация тюнинга будет доступна в МФЦ

С 5 ноября получить разрешение на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей можно через многофункциональные центры (МФЦ)

Согласно распоряжению правительства, перечень услуг, предоставляемых через МФЦ, пополнен двумя пунктами: выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства; выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Важно заметить, что автомобилисты смогут выбрать место оформления и получения соответствующей государственной услуги независимо от места жительства или пребывания.

Напомним, что новые правила легализации тюнинга вступили в силу 1 июня 2019 года. Согласно регламенту, автомобилист должен обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию, чтобы подтвердить возможность изменений в конструкции. Затем он отправляется в ГИБДД либо МФЦ за разрешением. После этого владелец автомобиля устанавливает оборудование в автосервисе, проверяет его в лаборатории и снова возвращается в ГИБДД/МФЦ. Затем он получает свидетельство о регистрации с описанием всех изменений. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

FIAT-Chrysler и Peugeot-Citroen сольются в альянсе

30 октября 2019
Skoda Octavia

Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры

29 октября 2019

Новая Kia Optima: подробности

29 октября 2019

Тюниниг-ателье Porsche готовит собственный гиперкар

29 октября 2019
X-Tomi BMW M8 Gran Coupe 2020

Представлен BMW M8 в кузове универсал

29 октября 2019

Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

29 октября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLC Coupe - mercedes-benz glc coupe 2020 красная черта Тест драйв
29 октября 2019

Mercedes-Benz GLC Coupe
"Красная черта"
Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе
Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"
Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 вектор моды
Тест драйв
23 октября 2019

Hyundai Elantra
"Вектор моды"
Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия"
Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""

Написано новостей:

2 4 5 4 2