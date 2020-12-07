Регистрация тюнинга онлайн - неужели возможно?

Однако, возможно! Минэкономразвития разработало проект, согласно которому владельцы смогут зарегистрировать свой тюнинг онлайн. Запуск в тестовом режиме назначен на февраль 2021 года

Как сообщают «Известия», все регулятивные функции будут переданы некой компании «Газкоин», которая и является разработчиком цифровой платформы проверки автомобилей. Механизм будет следующим - владелец транспортного средства подает заявление в испытательную лабораторию онлайн и прилагает к нему фотографии транспортного средства и данные документов. Все данные автоматически попадают в лабораторию и МВД, которые выдадут разрешение на установку. После установки автомобиль опять дистанционно проверят, а водителю останется посетить МВД для оформления изменений.

То есть новшество, практически, исключит физическое присутствие человека. Так как на данный момент автомобилист должен сначала обратиться лично обратиться в лабораторию для проведения экспертизы машины, затем — в ГИБДД, чтобы получить официальное разрешение на тюнинг. После переделок владелец снова возвращается в лабораторию, чтобы проверить всю конструкцию на предмет безопасности. Сейчас же понадобятся только снимки и копии документов.