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7 дек 2020

Регистрация тюнинга онлайн - неужели возможно?

Регистрация тюнинга онлайн - неужели возможно?

Однако, возможно! Минэкономразвития разработало проект, согласно которому  владельцы смогут зарегистрировать свой тюнинг  онлайн. Запуск в тестовом режиме назначен на февраль 2021 года

Как сообщают «Известия», все регулятивные функции будут переданы некой компании «Газкоин», которая и является разработчиком  цифровой платформы проверки автомобилей. Механизм будет следующим -  владелец транспортного средства подает заявление в испытательную лабораторию онлайн и прилагает к нему фотографии транспортного средства и данные документов.  Все данные автоматически попадают в лабораторию и МВД, которые выдадут разрешение на установку.  После установки автомобиль опять дистанционно проверят, а водителю останется посетить МВД для оформления изменений.

То есть новшество, практически,  исключит физическое присутствие человека. Так как на данный момент автомобилист должен сначала обратиться лично обратиться в лабораторию для проведения экспертизы машины, затем — в ГИБДД, чтобы получить официальное разрешение на тюнинг. После переделок владелец снова возвращается в лабораторию, чтобы проверить всю конструкцию на предмет безопасности. Сейчас же понадобятся только снимки и копии документов. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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