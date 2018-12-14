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14 дек 2018

Регистрировать автомобиль станет проще

Регистрировать автомобиль станет проще

ГИБДД разрабатывает проект, который сможет обеспечить регистрацию автомобилей в обычных Многофункциональных центрах (МФЦ)

Согласно проекту, в МФЦ должны появиться специалисты или сотрудники ГИБДД, которые смогут провести осмотр автомобиля и необходимые регистрационные действия. Кроме того, центры будут оборудованы специальной площадкой, где и будет проводиться осмотр автомобиля. Предполагается, что соответствующую услугу можно будет получить сразу в день обращения. Стоит отметить, что в тестовом режиме проект уже был запущен в Татарстане, где показал хорошую эффективность.

Между тем, совсем недавно в Госдуме было утвержден законопроект, разрешающий регистрацию новых автомобилей у дилеров без посещения отделений ГИБДД. Нововведение вступит в силу в августе 2019 года. Чтобы заниматься подобной деятельностью, автосалон должен пройти серьезную проверку. В случае успеха он получит необходимый статус  и будет уполномочен самостоятельно заниматься регистрационными действиями. Кстати, для покупателей эта услуга будет предлагаться за отдельную плату.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Авто@mail.ru

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