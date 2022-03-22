Рекорды Михаэля Шумахера начинают разрушать

В свое время, Шумахер был настоящей звездой Формулы-1. Семь чемпионских титулов, пятнадцать подиумов. До сегодняшнего дня он оставался непобедимым, но приходит время, когда и короли вынуждены уступать

Нет, по числу чемпионских титулов Шумахер остается недостижимым, но на днях Льюис Хэмилтон перегнал его по количеству подиумов, завоевав на днях шестнадцатый трофей, заняв третье место на гран-при Бахрейна. Занятно, но эту гонку он мог и проиграть, претендуя, максимум, на пятое место. Однако, его ближайшие конкуренты сошли с дистанции, что и позволило ему взойти на пьедестал.

Фактически, Хэмилтону осталось превзойти Шумахера в главном – выиграть больше титулов. В 2020 году, став чемпионом в седьмой раз, Льюис сравнялся по этому показателю с Михаэлем, но пока не смог его превзойти.