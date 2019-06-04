Религия перекроет Москву

Проезд автомобилей ограничат в четырех районах столицы из-за проведения мусульманского праздника Ураза-байрам

Столичная мэрия сообщает, что с 00:01 до 11:00 движение транспорта перекроют по улице Дурова, улицам Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца) и Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца) и Мещанской улице. Также для проезд автомобилей закроют Капельский переулок от проспекта Мира до улицы Гиляровского, а также Выползов переулок.

С 04:00 до 11:00 водители не смогут проехать по Большой Татарской улице и четырем прилегающим к ней переулкам— Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Озерковскому и Климентовскому. Кроме этого, ограничат движение на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы. Последнее ограничение касается улицы Кадырова, движение по которой будет перекрыто с шести до восьми часов утра.