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4 июн 2019

Религия перекроет Москву

Религия перекроет Москву

Проезд автомобилей ограничат в четырех районах столицы из-за проведения мусульманского праздника Ураза-байрам

Столичная мэрия сообщает, что с 00:01 до 11:00 движение транспорта перекроют по улице Дурова, улицам Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца) и Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца) и Мещанской улице. Также для проезд автомобилей закроют Капельский переулок от проспекта Мира до улицы Гиляровского, а также Выползов переулок.

С 04:00 до 11:00 водители не смогут проехать по Большой Татарской улице и четырем прилегающим к ней переулкам— Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Озерковскому и Климентовскому. Кроме этого, ограничат движение на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы. Последнее ограничение касается улицы Кадырова, движение по которой будет перекрыто с шести до восьми часов утра.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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