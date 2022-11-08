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8 ноя 2022

Renault и Geely будут разрабатывать моторы

Renault и Geely будут разрабатывать моторы

Компании Renault и Geely объявили о создании нового совместного предприятия, которое сосредоточится на разработке и производстве новых двигателей внутреннего сгорания

В состав СП, как ожидается, войдут 17 заводов в трёх странах мира, а выпускаемые здесь двигатели планируется поставлять более чем в 130 стран. Первыми клиентами нового предприятия станут компании, входящие в оба концерна — помимо самих Renault и Geely это, к примеру, Dacia, Volvo, Lynk&Co, Nissan и Mitsubishi

Стоит отметить, что руководство двух концернов планирует поставлять силовые установки и другим компаниям – не участникам альянса. Впрочем, подобное решение будет исполнено далеко не в самой ближайшей перспективе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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