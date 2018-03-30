Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi — сегодня один из крупнейших, вернее крупнейший, если говорить о легковых автомобилях, автопроизводителей в мире. Основные его члены, компании Renault и Nissan задумались о слиянии.

Напомним, что сегодня Renault владеет 43 процентами акций Nissan, а Nissan принадлежит 15 процентов акций Renault. Кроме того, японская компания контролирует Mitsubishi Motors. В случае, если слияние будет одобрено, новую компанию возглавит Карлос Гон, который сегодня руководит Renault и Nissan.

По мнению экспертов единой компании будет проще противостоять на мировом рынке своим основным конкурентам, концерну Volkswagen AG и японской Toyota. Кроме того, в рамках одной компании будет проще создавать транспортные средства на «новой энергии» (NEV) и разрабатывать каршеринговые сервисы.

Осенью прошлого года альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил об инвестициях 17 миллиардов евро в разработку четырех новых платформ, на которых будет создано 12 электромобилей и 40 автономных транспортных средств. Тройственный альянс планирует, что к 2022 совокупные продажи электромобилей и автономных автомобилей ее производства достигнут 9 миллионов экземпляров.