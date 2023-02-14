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14 фев 2023

Renault и Nissan завоюют рынок Индии

Renault и Nissan завоюют рынок Индии

Франко-японский альянс заявил о намерениях направить большие инвестиции в развитие индийского рынка – причем руководство обеих марок хочет сделать в этой стране настоящий автомобильный кластер, то есть машины, разработанные и созданные в Индии, будут поставлены и на другие рынки

На первом этапе в развитие индийского подразделения французско-японский альянс инвестирует $600 млн. В научно-техническом центре и головном офисе Renault-Nissan India в Ченнаи организуют 2000 новых рабочих мест.

К слову, расширение производства в Индии напрямую связано с уходом альянса из России. К примеру, для Renault российский рынок был вторым по значимости.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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