Renault планирует купить Fiat Chrysler

Арест за финансовые проступки в ноябре в Токио бывшего исполнительного директора Renault и председателя правления Nissan Карлоса Гона привел к тому, что французская компания вынуждена строить новую стратегию. Например, искать партнеров для слияния

Согласно последней информации, в течение года Renault намерена возобновить переговоры о слиянии с компанией Nissan, после чего планирует приобрести другого автопроизводителя. Среди первых кандидатов на покупку — компания Fiat Chrysler. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к правлению Renault.

Также изданием сообщается, что Карлос Гон вел переговоры о слиянии Renault с Fiat Chrysler (FCA) пару лет назад, но они были сорваны противниками такого объединения во французском правительстве. Следует отметить, что эти переговоры держались в секрете. Известно, что и сам концерн FCA находится в активном поиске нового делового партнера. Несмотря на то, что Fiat Chrysler является автопроизводителем средней руки, выпускающим около 5 млн. автомобилей в год, компания, которой принадлежат бренды Jeep и Alfa Romeo, является лакомым кусочком с рыночной капитализацией более 20 млрд. евро.