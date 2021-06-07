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7 июн 2021

Renault займется разработкой автомобилей на водороде

Renault займется разработкой автомобилей на водороде

Группа Renault объявила, что в сотрудничестве с компанией Plug Power, которая занимается водородными решениями, создала совместное предприятие

Новый конгломерат займется выпуском элементов необходимой инфраструктуры. То есть в его задачах будет стоять и создание заправочных станций, и поставки топливных элементов, и обслуживание парков водородных автомобилей.

Безусловно, отдельное и пристальное внимание будет уделено  созданию машин. Все они будут относиться к коммерческому классу.  Причем первые модели будут базироваться на платформе знакомого грузовичка Renault Master. Фактически, Plug Power будет предоставлять  силовые установки, а интеграцией с платформой займутся специалисты из Renault. В целом, планы у обеих компаний грандиозные – занять тридцать процентов европейского рынка водородных транспортных средств.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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