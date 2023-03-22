Рестораны фастфуда приравняли СИМы к автомобилям

Сети фастфудов разрешили пользователям средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколёс) приобретать еду в автораздаче

На такой шаг рестораны быстрого питания пошли после юридического определения статусов средств индивидуальной мобильности, когда их приравняли к полноценным транспортным средствам.

Интересный факт – на автомобильную раздачу смогут приехать не только «самокатчики», но и велосипедисты, впрочем, будут и ограничения - сотрудникам фастфудов запрещено обслуживать пользователей СИМ младше 14 лет. Правда, каким образом у вышеуказанных лиц будут уточнять возраст – не сообщается.