Rimac показал, как будет выглядеть его новый трековый гиперкар

Хорватская компания Rimac официально показала первый тизер своего нового трекового гиперкара. Одноместный болид, разрабатываемый исключительно для гоночных трасс, был впервые упомянут основателем компании Мате Римацем летом 2023 года, а теперь его эскизы опубликованы в фирменном журнале Rimac Magazine

Судя по изображениям, автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес, визуально напоминающий болиды, участвующие в “24 часа Ле-Мана”. Главной особенностью дизайна является закрытая одноместная кабина. Мате Римац утверждает, что новый гиперкар будет быстрее болидов Формулы-1. Более того, он намекнул, что модель способна установить новый рекорд прохождения Нюрбургринга.

Технические характеристики пока неизвестны. Утверждается, что модель создается не для участия в конкретной гоночной серии, в связи с этим у инженеров нет никаких ограничений по техническому регламенту.