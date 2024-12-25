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25 дек 2024

Rimac показал, как будет выглядеть его новый трековый гиперкар

Rimac показал, как будет выглядеть его новый трековый гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

Хорватская компания Rimac официально показала первый тизер своего нового трекового гиперкара. Одноместный болид, разрабатываемый исключительно для гоночных трасс, был впервые упомянут основателем компании Мате Римацем летом 2023 года, а теперь его эскизы опубликованы в фирменном журнале Rimac Magazine

Судя по изображениям, автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес, визуально напоминающий болиды, участвующие в “24 часа Ле-Мана”. Главной особенностью дизайна является закрытая одноместная кабина. Мате Римац утверждает, что новый гиперкар будет быстрее болидов Формулы-1. Более того, он намекнул, что модель способна установить новый рекорд прохождения Нюрбургринга.

Технические характеристики пока неизвестны. Утверждается, что модель создается не для участия в конкретной гоночной серии, в связи с этим у инженеров нет никаких ограничений по техническому регламенту.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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