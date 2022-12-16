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16 дек 2022

Rimac разработает двигатели для Bugatti

Rimac разработает двигатели для Bugatti

Известная своим электрическим гиперкаром Nevera компания Rimac разработает для партнёров из Bugatti совершенно новый ДВС.

Любопытный факт, по заявлениям представителей Rimac разработка двигателей началась еще до стара официального партнерства (обе компании заключили договор о сотрудничестве летом текущего года). Изначально, планировалось, что мотор хорваты будут разрабатывать для кроссовера Bugatti, но теперь обе компании официально сообщают, что хорваты предоставят двигатель новенькому спорткару.

К слову, машину разработают полностью с нуля: новинка не будет иметь ничего общего ни с Chiron, ни с Nevera. Преемник нынешних моделей получит гибридную установку, и представить его должны уже в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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