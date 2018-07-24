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24 июл 2018

Rimac занялся беспилотниками

Rimac занялся беспилотниками
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rimac широкой общественности известна в качестве производителя экстремальных электрических гиперкаров, но хорваты также разрабатывают компоненты для гибридов и электромобилей по заказу других автопроизводителей. Теперь же они занялись системами автономного вождения.

Компания опубликовала видео, в котором рассказала, что проводит тестирование беспилотников и вывела на дороги целый «флот» автомобилей с системами автономного вождения собственной разработки.

Система Rimac построена на базе платформы с искусственным интеллектом, которая способна самообучаться, и имеют систему «виртуального тренера», который будет использоваться на электрическом гиперкаре Rimac C-Two.

В качестве агрегатоносителей выступают компактвэны Renault Grand Scenic. Автомобили оснащены восемью камерами, шестью радарами, 12 ультразвуковыми датчиками, инерциальным измерительным блоком системой GPS высокой точности. Всего за час автомобиль собирает шесть терабайт данных, которые затем используются для разработки модели восприятия объектов, планирования маршрутов и мониторинга состояния водителя.

Вероятнее всего, систему автономного вождения получит не только Rimac C-Two: хорваты делают ее с прицелом на то, чтобы предложить автопроизводителям, которые не имеют собственных компетенций и средств для разработки беспилотников.

 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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