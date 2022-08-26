Rimaс заявила, что ее автомобили смогут разогнаться до сотни за секунду

Хорватский автопроизводитель считает технически возможным строительство гиперкара, который смог бы разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч) быстрее чем за одну секунду.

На данный момент точно известно, что концерн даже не приступил к разработке данной машины. Более того, у Rimac даже нет таких планов. Возникает логичный вопрос, зачем компании вообще делать такие громкие заявления.

На сегодняшний день одним из самых динамичных гиперкаров на планете по времени разгона до 60 миль в час считается Koenigsegg Gemera — он проделывает это упражнение за 1,9 секунды. В глобальном плане совсем скоро мы сможем увидеть некий спорткар Tesla, который должен разгоняться до сотни за 1.1 секунды.