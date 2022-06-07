Рынок автокредитов упал

Объем выдачи автомобильный кредитов за первые 4 месяца 2022 года снизился на 35% по сравнению с 2021 годом, до отметки 221,2 миллиарда рублей.

Причины такой отрицательной динамики логичны и объяснимы - во-первых, Центробанк поднял ключевую ставку, соответственно, остальные банки задрали тарифы по своим продуктам вверх. Во-вторых, на фоне кризиса ужесточились и требования к заемщикам, как и к доходам кредитуемых лиц.

Разумеется, самой главной причиной является падение продаж автомобилей в целом. По статистике за первые пять месяцев текущего года продажи упали более чем на 50 процентов (в сравнении с прошлым годом). Больше всего машин продал АвтоВАЗ - 67 тысяч экземпляров, хотя за период с января по май прошлого года было продано более 160 тысяч автомобилей.