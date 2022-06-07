Автомобильный портал Motorpage
7 июн 2022

Рынок автокредитов упал

Рынок автокредитов упал
Объем выдачи автомобильный кредитов за первые 4 месяца 2022 года снизился на 35% по сравнению с 2021 годом, до отметки 221,2 миллиарда рублей.
Причины такой отрицательной динамики логичны и объяснимы - во-первых, Центробанк поднял ключевую ставку, соответственно, остальные банки задрали тарифы по своим продуктам вверх. Во-вторых, на фоне кризиса ужесточились и требования к заемщикам, как и к доходам кредитуемых лиц.
 
Разумеется, самой главной причиной является падение продаж автомобилей в целом. По статистике  за первые пять месяцев текущего года продажи упали более чем на 50 процентов (в сравнении с прошлым годом). Больше всего машин продал АвтоВАЗ - 67 тысяч экземпляров, хотя за период  с января по май прошлого года было продано более 160 тысяч автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

На МКАД появится больше полос

07 июня 2022
Fiat Doblo

Fiat Doblo потерял свою индивидуальность

07 июня 2022

Toyota готовится представить маленький и дешевый пикап

07 июня 2022

Jaguar представил рестомод E-Type в честь юбилея английской королевы

07 июня 2022
Sony Vision-S 02 Concept

Honda и Sony создадут подразделение по производству электромобилей

07 июня 2022
Genesis G90 (2023)

Genesis создаст предприятие по производству уникальных машин

07 июня 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке
Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка
Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 7 3