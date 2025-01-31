Рынок на грани кризиса: дилерские центры закрываются из-за рекордного затоваривания

К началу 2025 года на складах российских автодистрибьюторов накопилось около 700 тыс. автомобилей, что почти вдвое превышает показатели начала 2024 года (400 тыс. машин). Более половины запасов (52%) составляют автомобили российского производства, остальные — импортные. По данным экспертов, это самый высокий уровень затоваривания с 2020 года

Согласно опубликованным данным, главная причина застоя — это наплыв китайских брендов, которые массово ввозились осенью 2024 года перед повышением утилизационного сбора (с 1 октября на 70–85%). В результате, предложение автомобилей оказалось значительно выше спроса.

В 2024 году в России было продано 1,69 млн новых автомобилей, из них 53% (962,5 тыс.) — китайские марки. Лидерами стали Lada, Haval и Chery. Однако прогнозы на 2025 год неутешительны — эксперты ожидают падение продаж на 10–20%, что может привести к закрытию части дилерских центров.

Автодилеры, взявшие кредиты под развитие, могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. Большинство компаний закладывали окупаемость инвестиций на 4–6 лет, но из-за падения спроса рискуют не справиться с выплатами. Многие пересматривают портфели марок, отказываясь от нерентабельных брендов.

Дилеры уже обратились к Минпромторгу с просьбой урегулировать ситуацию на рынке. Бизнес также ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ (сейчас 21%), поскольку высокие кредитные ставки негативно сказываются на продажах.