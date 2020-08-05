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5 авг 2020

Рынок подержанных автозапчастей собираются легализовать

Рынок подержанных автозапчастей собираются легализовать

В России предлагают разрешить продажу номерных бывших в употреблении деталей для машин. Речь идет о силовых установках, трансмиссиях и других запчастях, сообщают «Известия»

По данным издания, Совет Федерации уже рекомендовал Минпромторгу разработать новую программу утилизации машин. Планируется не только выделять скидки россиянам, сдавшим старый автомобиль, но и дать разрешение переработчикам торговать подержанными запчастями после проведения экспертной оценки их качества.

В настоящее время б/у запчасти в нашей стране продаются без гарантии. При этом в скором времени их установку на автомобили хотят запретить, поскольку они могут представлять опасность для жизни водителей, указывают участники рынка. Однако появятся фирмы, которым разрешат легально торговать такими деталями. Специалисты считают, что такой агрегат может обойтись в 2 раза дешевле нового.

При написании новости использовалась информация:
Известия

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