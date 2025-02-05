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5 фев 2025

Рынок подержанных электрокаров побил рекорд в 2024 году

Рынок подержанных электрокаров побил рекорд в 2024 году

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2024 году в России было приобретено 12,3 тыс. подержанных электромобилей, что на 18% больше, чем в 2023 году.  Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.

Лидером среди брендов остается Nissan. На этот бренд в прошлом году пришлось 4,9 тыс. проданных электрокаров (это примерно 40% от общего объема продаж подержанных электромобилей). Второе место занимает Tesla (2,1 тыс. шт.), а на третьем – Zeekr (1,4 тыс. шт.). Также аналитики отмечают заметное расширение рынка б/у электромобилей: в 2024 году в продаже было представлено около 80 марок, тогда как в 2023 году их насчитывалось 60, а в 2022-м – 50.

Несмотря на положительную динамику, доля электромобилей на вторичном рынке остается низкой. Среди самых популярных моделей можно выделить Nissan Leaf, продажи которого составили 4,8 тыс. шт.. В тройку лидеров также вошли Tesla Model 3 и Zeekr 001 (по 1 тыс. шт. каждая). Продажи всех остальных моделей не превысили 500 единиц.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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