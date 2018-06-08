Несмотря на все катаклизмы российский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать уверенный рост. Причем, судя по итогам мая, причины роста кроются не только в так называемом отложенном спросе.



Рейтинг новых автомобилей в мае снова возглавил Kia Rio с 8857 проданными автомобилями. На втором месте старушка Lada Granta, которую в этом году ждет обновление: 8486 машин. Замыкает тройку лидеров Lada Vesta с результатом 7673 автомобилей. Причем, по нашим данным, в мае продажи универсалов Lada Vesta SW и ее Cross-версии превзошли по объемам продажи седана.



На четвертом месте расположился Hyundai Solaris с результатом 6467 автомобилей, на пятом соплатформенный с ним кроссовер Hyundai Creta (5759 машин). Также в десятку вошли VW Polo (5257), Lada Largus (3778), Renault Duster (3521), Kia Sportage (3018) и Lada XRAY (2991).



Что же касается брендов в целом, то тут бессменным лидером является Lada, имеющая в своем модельном ряду исключительно бюджетные модели. Ее продажи выросли на 14% до 28 654 автомобилей. Серьезно ей уступает Kia с 19 561 проданными автомобилями (+29%), на третьем месте находится Hyundai (15 859 автомобилей; +33%). Кстати, в последние месяцы динамика продаж Lada замедлилась и марка стала терять свою долю на рынке: в мае она составила 19,4% против 20% годом ранее.