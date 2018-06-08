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8 июн 2018

Рынок растет! Самые популярные модели мая

Рынок растет! Самые популярные модели мая

Несмотря на все катаклизмы российский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать уверенный рост. Причем, судя по итогам мая, причины роста кроются  не только в так называемом отложенном спросе.


Рейтинг новых автомобилей в мае снова возглавил Kia Rio с 8857 проданными автомобилями. На втором месте старушка Lada Granta, которую в этом году ждет обновление: 8486 машин. Замыкает тройку лидеров Lada Vesta с результатом 7673 автомобилей. Причем, по нашим данным, в мае продажи универсалов Lada Vesta SW и ее Cross-версии превзошли по объемам продажи седана.

На четвертом месте расположился Hyundai Solaris с результатом 6467 автомобилей, на пятом соплатформенный с ним кроссовер Hyundai Creta (5759 машин). Также в десятку вошли VW Polo (5257), Lada Largus (3778), Renault Duster (3521), Kia Sportage (3018) и Lada XRAY (2991).

Что же касается брендов в целом, то тут бессменным лидером является Lada, имеющая в своем модельном ряду исключительно бюджетные модели. Ее продажи выросли на 14% до 28 654 автомобилей. Серьезно ей уступает Kia с 19 561 проданными автомобилями (+29%), на третьем месте находится Hyundai (15 859 автомобилей; +33%). Кстати, в последние месяцы динамика продаж Lada замедлилась и марка стала терять свою долю на рынке: в мае она составила 19,4% против 20% годом ранее.

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При написании новости использовалась информация:
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