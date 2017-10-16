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16 окт 2017

Rinspeed придумал автомобиль-скейтборд

Rinspeed придумал автомобиль-скейтборд
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Rinspeed известно во всем мире благодаря своим концептам фантастических транспортных средств, которые никогда не появятся на свет. Тем не менее, некоторые разработки ателье нашли свое применение в серийной продукции. Неизвестно, позаимствуют ли что-нибудь производители у нового концепта или нет, но как и предыдущие творения Rinspeed, выглядит он очень ярко.

Как обычно, концепт создавали студенты школы Rinspeed. Основу транспортного средства, которое получило имя Snap, в студии называют «скейтбордом». На мобильную платформу можно устанавливать различные типа кузова и использовать Snap в качестве автономного автомобиля, жилого модуля, грузового фургона для курьерских служб…

Причем в Rinspeed говорят, что концепция предусматривает отдельное использование модулей от платформы. Так, грузовой фургон можно использовать в качестве контейнера, а пассажирский вариант — в качестве небольшого офиса-переговорной.

Премьера концепта состоится на выставке потребительской электроники CES-2018, в январе следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
Rinspeed

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