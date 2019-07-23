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23 июл 2019

Rivian обгоняет Tesla

Rivian обгоняет Tesla
Автор фото: фирма-производитель
Когда-то Илон Маск пообещал в Twitter, что Tesla работает над недорогим электрическим пикапом, который будет сочетать в себе приемлемую стоимость и приличный запас хода. Однако в ноябре прошлого года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе дебютировал электрический концепт R1T от стартапа Rivian, и тогда многие автолюбители попросту не поверили, что эта компания будет близка к старту его серийного производства уже менее чем через год.
Однако, всем сомневающимся пришла пора удивляться, так как Rivian опубликовала фотографии своего конвейера на предприятии в штате Иллинойс, причем на снимках можно увидеть десяток одинаковых штампованных деталей, что может говорить о скором старте серийного производства электротрака. На данный момент, очевидно, компания готовится к выпуску предсерийной партии R1T и калибровке оборудования.
 
Любопытно, что такую быструю динамику проекта можно связать с тем, что производство серийных электрических пикапов будет проходить на экс-заводе Mitsubishi, это явно упростило организацию производственного процесса. Напомним, что Гигафабрика Илона Маска была возведена, буквально, на ровном месте.
 
 

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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