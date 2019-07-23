Rivian обгоняет Tesla

Когда-то Илон Маск пообещал в Twitter, что Tesla работает над недорогим электрическим пикапом, который будет сочетать в себе приемлемую стоимость и приличный запас хода. Однако в ноябре прошлого года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе дебютировал электрический концепт R1T от стартапа Rivian, и тогда многие автолюбители попросту не поверили, что эта компания будет близка к старту его серийного производства уже менее чем через год.

Однако, всем сомневающимся пришла пора удивляться, так как Rivian опубликовала фотографии своего конвейера на предприятии в штате Иллинойс, причем на снимках можно увидеть десяток одинаковых штампованных деталей, что может говорить о скором старте серийного производства электротрака. На данный момент, очевидно, компания готовится к выпуску предсерийной партии R1T и калибровке оборудования.